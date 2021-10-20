В Улан-Удэ гендиректор стройфирмы подозревается в невыплате зарплаты работникам

Компанией в качестве субподрядчика велись монтажные работы при строительстве Ледового дворца
Возбуждено уголовные дело в отношении генерального директора строительной организации, подозреваемого по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
По данным следствия, подозреваемый мужчина является генеральным директором и единственным учредителем организации, зарегистрированной в Улан-Удэ и осуществляющей бетонные и железобетонные работы.
С января по март 2021 года компанией в качестве субподрядчика велись монтажные работы при строительстве Регионального центра по хоккею (Ледового дворца) на территории ФСК. В указанное время гендиректор рассчитывался с работниками за их труд не в полном объёме и допустил частичную невыплату им заработной платы свыше трёх месяцев на общую сумму более полумиллиона рублей.
- Некоторые работники, которым не выплачивалась заработная плата в полном объёме, по версии следствия, трудились в компании неофициально без заключения трудовых договоров, поэтому в настоящее время данные о них в изъятых документах отсутствуют. В связи с этим, просим всех граждан, которые осуществляли трудовую деятельность в указанной организации и не получили расчёт в полном объёме, обратиться в следственное управление для участия в уголовном деле в качестве потерпевших и восстановления нарушенных прав. Уточнить информацию по указанным вопросам можно по телефону 8 (3012) 21-13-46 (второй отдел по расследованию особо важных дел), - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
В ходе предварительного следствия принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников и возмещению им причинённого вреда.
В Улан-Удэ гендиректор стройфирмы подозревается в невыплате зарплаты работникам
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