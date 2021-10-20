В Городском лесничестве начали эксперимент по высадке саженцев, которые успешно выращиваются в соседних регионах
Новые виды деревьев и кустарников высажены на территории Городского лесничества. Это дуб монгольский, бархат амурский, три вида дерена, ива пурпурная, 3 вида спиреи, пузыреплодник, липа и другие. Всего более 20 наименований.
- Мы начали интересный эксперимент по высадке саженцев, которые успешно выращиваются у наших соседей: в Иркутской области и Забайкальском крае. У нас такие саженцы ещё не пробовали высаживать на общественных территориях. Мы наблюдали за коллегами, договорились с питомником в Иркутской области и привезли в Улан-Удэ, - рассказала и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Сейчас специалисты будут наблюдать, как новые виды саженцев перезимуют в регионе и проведут лето. В случае успешного эксперимента лесники планируют высадить новые виды насаждений на улицах столицы Бурятии, сообщили в администрации Улан-Удэ.
На улицах Улан-Удэ хотят высадить дубы и ивы
Общество, Фото:
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