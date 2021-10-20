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Жители Бурятии стали чаще обращаться в Роспотребнадзор

Жители Бурятии стали чаще обращаться в Роспотребнадзор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С начала года число обращений выросло на 14,2%

За 9 месяцев 2021 года в управления Роспотребнадзора по Бурятии поступило 12 755 обращений граждан, из них 2556 – письменных и 10 199 – устных. Количество обращений в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось на 14,2%.

- Анализ структуры обращений граждан в разрезе поднимаемых вопросов показал, что в этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой наиболее значимыми являются вопросы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 60,3 %, по нарушениям прав потребителей поступило 38 % обращений, - сообщили в пресс-службе управления.

По вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия за 9 месяцев 2021 года поступило 7697 обращений, в сравнении с 2020 годом их количество возросло на 20%.

Лидирующее место в данной группе занимают обращения по вопросам инфекционной заболеваемости, вакцинопрофилактики – 70,2%.

Также поступали обращения по вопросам общественного питания, качеству и безопасности пищевых продуктов - 5,2%, по условиям воспитания и обучения - 3,6%, по условиям проживания в жилых помещениях – 2,5% и др.

Нарушения в сфере защиты прав потребителей – не менее актуальная тема, по которой за 9 месяцев 2021 г. поступило 4848 обращений, что соответствует числу обращений аналогичного периода прошлого года.

Ведущее место в данной группе занимают нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли – 42,7 %.

На втором месте проблемы, связанные со сферой жилищно-коммунальных услуг и сферой бытового обслуживания населения – 19% и 17,2% соответственно каждой из сфер.

На третьем месте находятся обращения по вопросам деятельности на финансовом рынке, их доля составила 3,6%.

Из общего числа обращений 91 послужило основанием для проведения административного расследования и 25 – для проведения проверок, по результатам которых за выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей возбуждено 115 дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, а также подано 26 исков в суды с целью защиты прав потребителей.
Роспотребнадзор

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