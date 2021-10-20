Щенки из питомника в колонии Иркутской области отправились на службу









Восемь щенков из племенного питомника служебного собаководства при колонии-поселении в посёлке Маркова Иркутского района отправились на службу в Якутию и Кемеровскую область. После специальной подготовки собаки будут проходить службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы в качестве розыскных, патрульно-розыскных и специальных собак по поиску взрывчатых или наркотических веществ.Щенки немецкой овчарки прошли обучение на кинодроме. Комплекс приёмов, который применяют кинологи, направлен на приучение к раздражителям окружающей среды и безбоязненному отношению к человеку, развитие физической выносливости и выработку первоначальных условных рефлексов и несложных навыков. Свои умения щенки продемонстрировали при передаче их новым владельцам.Пять щенков по кличке Лютар, Линдерс, Легран, Марс и Меркурий отправились в кинологические подразделения УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Ещё трёх щенков - Лабара, Лору и Миру передали в племенной питомник служебного собаководства ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу. Все щенки доехали до новых мест службы, чувствуют себя хорошо и поставлены на баланс учреждений.В племенном питомнике ИК-19 ещё семь щенков породы немецкая овчарка готовы к обучению. Малыши из нового помета получили клички на букву «Н»: Найк, Норд, Ник, Никса, Ника, Нэнси и Нора. Щенки прошли специальное тестирование, чипирование и клеймение. Кинологи будут заниматься с ними воспитательной дрессировкой, прививать полезные навыки, знакомить с окружающей средой, развивать врождённые рефлексы. Также в возрасте четырёх месяцев щенков передадут в кинологические подразделения учреждений ФСИН России для выращивания и дальнейшего использования в служебной деятельности.Ежегодно путём селекционного разведения в племенном питомнике служебного собаководства ИК-19 получают порядка 40 щенков. Щенки поступают в учреждения уголовно-исполнительной системы Иркутской области и других регионов России, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.