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Забайкальцы вырубили лес на 4 млн не на том участке

Забайкальцы вырубили лес на 4 млн не на том участке
Общество,  Фото:УМВД России по Забайкальскому краю
До участка, где разрешили вырубку деревьев, не смогли добраться по бездорожью

В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края во время рейда сотрудники участкового лесничества выявили следы незаконной рубки древесины в 25 километрах от посёлка Баляга. На место прибыли полицейские. В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили заготовленную к вывозу древесину.

Полицейские установили личности подозреваемых в рубке. Ими оказались двое жителей посёлка Баляга. По месту их жительства были проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъят грузовик «КамАЗ» и бензопила.

Установлено, что подозреваемые имели соответствующее разрешение на вырубку леса на арендуемом ими участке, однако из-за размытой дороги, не сумев добраться до этого лесоучастка, совершили рубку леса на соседних делянах.

Всего подозреваемыми незаконно заготовлено 52 дерева породы лиственница и 174 деревьев породы сосна, причинённый ущерб лесному фонду составил более 4 млн. рублей.

Действия задержанных квалифицированы по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Грузовик и часть незаконно заготовленной древесины изъяты, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край

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