Забайкальцы вырубили лес на 4 млн не на том участке

Общество, Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

До участка, где разрешили вырубку деревьев, не смогли добраться по бездорожью



В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края во время рейда сотрудники участкового лесничества выявили следы незаконной рубки древесины в 25 километрах от посёлка Баляга. На место прибыли полицейские. В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили заготовленную к вывозу древесину.



Полицейские установили личности подозреваемых в рубке. Ими оказались двое жителей посёлка Баляга. По месту их жительства были проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъят грузовик «КамАЗ» и бензопила.



Установлено, что подозреваемые имели соответствующее разрешение на вырубку леса на арендуемом ими участке, однако из-за размытой дороги, не сумев добраться до этого лесоучастка, совершили рубку леса на соседних делянах.



Всего подозреваемыми незаконно заготовлено 52 дерева породы лиственница и 174 деревьев породы сосна, причинённый ущерб лесному фонду составил более 4 млн. рублей.



Действия задержанных квалифицированы по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Грузовик и часть незаконно заготовленной древесины изъяты, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

