Прокурорская проверка выявила нарушения
Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер с выездом в город Тайшет провёл проверку в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по региону. Он совершил обход камер, проверил коммунально-бытовые объекты, общежития для осуждённых, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.
Установлено, что отдельные камеры следственного изолятора не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, нуждаются в проведении ремонта. Кроме того, выявлены нарушения при организации надзора за содержащимися под стражей лицами, проведении с осуждёнными воспитательной работы.
- В связи с этим органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования – подготовлено представление в адрес начальника ГУФСИН России по Иркутской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Некоторые камеры в колонии в Иркутской области нуждаются в ремонте
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