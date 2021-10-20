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Некоторые камеры в колонии в Иркутской области нуждаются в ремонте

Некоторые камеры в колонии в Иркутской области нуждаются в ремонте
Общество,  Фото:прокуратура Иркутской области
Прокурорская проверка выявила нарушения

Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер с выездом в город Тайшет провёл проверку в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по региону. Он совершил обход камер, проверил коммунально-бытовые объекты, общежития для осуждённых, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.

Установлено, что отдельные камеры следственного изолятора не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, нуждаются в проведении ремонта. Кроме того, выявлены нарушения при организации надзора за содержащимися под стражей лицами, проведении с осуждёнными воспитательной работы.

- В связи с этим органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования – подготовлено представление в адрес начальника ГУФСИН России по Иркутской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Иркутская область

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