Некоторые камеры в колонии в Иркутской области нуждаются в ремонте

Общество, Фото: прокуратура Иркутской области

Прокурорская проверка выявила нарушения



Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер с выездом в город Тайшет провёл проверку в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по региону. Он совершил обход камер, проверил коммунально-бытовые объекты, общежития для осуждённых, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора.



Установлено, что отдельные камеры следственного изолятора не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, нуждаются в проведении ремонта. Кроме того, выявлены нарушения при организации надзора за содержащимися под стражей лицами, проведении с осуждёнными воспитательной работы.



- В связи с этим органами прокуратуры приняты меры прокурорского реагирования – подготовлено представление в адрес начальника ГУФСИН России по Иркутской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

