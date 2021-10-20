В центре Улан-Удэ волонтёры организовали викторину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожане могли получить листовки с информацией про донорство и сладкие призы



Волонтёры-медики присоединились к акции «Донорская неделя» в Бурятии. Об этом сообщается в аккаунте Службы крови республики в социальной сети.



Акция направлена на популяризацию донорства крови и её компонентов.



Добровольцы провели викторину в центре Улан-Удэ, где люди могли получить листовки с информацией про донорство и сладкие призы.

