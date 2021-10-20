Горожане могли получить листовки с информацией про донорство и сладкие призы
Волонтёры-медики присоединились к акции «Донорская неделя» в Бурятии. Об этом сообщается в аккаунте Службы крови республики в социальной сети.
Акция направлена на популяризацию донорства крови и её компонентов.
Добровольцы провели викторину в центре Улан-Удэ, где люди могли получить листовки с информацией про донорство и сладкие призы.
В центре Улан-Удэ волонтёры организовали викторину
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