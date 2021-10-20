Животное попало в охотничью петлю
К ветеринарным врачам Каларского района Забайкальского края обратилась пенсионерка, услышавшая в лесу визг собаки. Специалисты сумели отыскать и помочь животному.
- Женщина не знала, что делать и обратилась к нам. Ветврачи вместе с ней выехали на место. Нашли собаку. Были предположения, будто животное сбила машина, так как она сидит на одном месте, но все обошлось, – рассказала ветфельдшер Каларской ветстанции Наталья Овчаренко.
Ветврачи осмотрели собаку. Как оказалось, животное угодило в охотничью петлю, которая перетянула ему живот. Пса освободили и помогли выйти на дорогу.
Добавим, что собака оказалась бездомной, и пожилая женщина оставила её у себя. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Жительница Забайкалья и ветврачи спасли собаку в лесу
Общество, Фото:
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