Забайкалка перевела аферистам 2 млн

Она перевела кровные на 16 номеров телефонов, которые мошенники обозначили как «безопасные счета»



В полицию обратилась жительница посёлка Кокуй и сообщила о факте мошенничества. Установлено, что женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о проводимом расследовании в отношении работников банка, которые подозреваются в хищениях средств клиентов. Неизвестный попросил оказать содействие в их задержании. Для этого он предложил забайкалке перевести сбережения, имеющиеся на счёте, на «безопасные счета». Доверчивая женщина согласилась помочь и перевела 2,1 млн рублей на 16 номеров телефонов, которые злоумышленники обозначили как «безопасные счета».



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

