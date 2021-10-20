В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»

Водитель и пассажир другой машины не пострадали



Сегодня утром на улице Сибирских партизан в Иркутске произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Мерседес», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В результате аварии 31-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. 45-летний водитель иномарки и его пассажир, предварительно, не пострадали.

