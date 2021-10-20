Водитель и пассажир другой машины не пострадали
Сегодня утром на улице Сибирских партизан в Иркутске произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Мерседес», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате аварии 31-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. 45-летний водитель иномарки и его пассажир, предварительно, не пострадали.
В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»
Общество, Фото:
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