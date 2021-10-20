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В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»

В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»
Общество,  Фото:скриншот
Водитель и пассажир другой машины не пострадали

Сегодня утром на улице Сибирских партизан в Иркутске произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Мерседес», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии 31-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. 45-летний водитель иномарки и его пассажир, предварительно, не пострадали. 
ДТП

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