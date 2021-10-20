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В Улан-Удэ проходит перепись лиц без определённого места жительства

В Улан-Удэ проходит перепись лиц без определённого места жительства
Общество,  Фото:ulanude.official
Для этого обследую вокзалы, рынки, колодцы

Наравне со всеми жителями страны в переписи населения принимают участие те, кто не имеет ни жилья, ни работы, и зачастую ни документов — лица без определённого места жительства, сообщили в Бурятстате.

18 октября переписчики совместно с сотрудниками органов внутренних дел начали обход всех мест скопления лиц без определённого места жительства - рынки, вокзалы, колодцы. Также перепись пройдёт и для лиц, получающих социальные услуги в Республиканском Центре социальной адаптации лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс».

По данным переписи населения 2010 года в республике насчитывалось 542 домохозяйства бездомных с численностью населения 901 человек, из них 77,8 % составляли лица мужского пола. По сравнению с показателем 2002 года наблюдается сокращение численности бездомных, тогда их насчитывалось 1236 человек.

Перепись населения выявит не только численность лиц без определённого места жительства, но их состав: возрастной, образовательный, национальный и так далее.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», сообщается в аккаунте администрации города в Instagram. 
перепись населения

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