В Улан-Удэ откроется выставка «Что в имени твоём?»

Жителей Бурятии познакомят с номенклатурой названий животных и растений



22 октября в Улан-Удэ откроется выставка «Что в имени твоём?». В музее природы Бурятии посетители познакомятся с номенклатурой названий животных и растений и узнают причину, почему некоторые из них в своих названиях имеют фамилии. Также гости музея смогут узнать в честь кого назван не умеющий прыгать степной кузнечик толстун, кто впервые описал известное растение сагаан дали и действительно ли существует паук Арагог.



- Мир живой природы удивителен и многообразен. Число его обитателей – животных, растений, насекомых, грибов, бактерий – исчисляется миллионами. У каждого из них есть своё научное название, по которому учёный из любой страны может его определить, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будут представлены натурные экспонаты из фондов музея, среди них редкий экспонат – лошадь Пржевальского, исчезнувший из дикой природы вид. В наши дни её можно увидеть только в зоопарках и заповедниках мира.



Возрастное ограничение 0+

