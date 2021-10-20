В Иркутской области создадут новые авиаотделения лесной охраны

На 130 сотрудников будет увеличена общая численность пожарных-десантников



В Иркутской области будут созданы четыре новых авиаотделения лесной охраны. Об этом 19 октября заявил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин на пресс-конференции, посвящённой итогам пожароопасного сезона. Два стационарных авиаотделения появится в Катангском районе, по одному – в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.



Общая численность пожарных-десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов будет увеличена на 130 сотрудников. В полной боевой готовности они будут к началу пожароопасного сезона 2022 года. Также для оперативного реагирования на лесные пожары на севере и северо-востоке области утверждены новые маршруты авиапатрулирования. Кроме того, среди ближайших планов – усиление наземных сил реагирования путём формирования новых пожарно-химических станций третьего типа.



Подводя итоги пожароопасного сезона 2021 года, Владимир Читоркин назвал их удовлетворительными. Сезон был открыт 17 апреля, на севере и северо-востоке области закрыт 1 октября, в центральных и южных районах – 10 октября. За это период зарегистрировано 548 лесных пожаров на общей площади 460 тыс. га.



Глава министерства лесного комплекса Иркутской области отметил, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами летом текущего года сложилась в северных территориях, где несколько месяцев не выпадало осадков. Несмотря на удалённость и труднодоступность действовавших пожаров для их ликвидации была сформирована беспрецедентная группировка лесопожарных сил. В Катангском районе её численность доходила до 700 человек.



Всего в этом году для ликвидации лесных пожаров было задействовано 4773 человека. В том числе 240 парашютистов-десантников Иркутской авиабазы, 292 парашютиста-десантника федерального резерва, 1358 работников лесопожарных станций, 38 сотрудников МЧС, 39 военнослужащих министерства обороны РФ и 2753 человек от арендаторов лесных участков.



По словам Владимира Читоркина, в завершившемся пожароопасном сезоне 65% возгораний в лесах начиналось из-за сухих гроз, 26,5% – из-за неосторожного обращения граждан с огнём. В течение действия на территории области особого противопожарного режима лесные инспекторы в составе межведомственных оперативных групп совершили 3350 рейдов, по результатам которых было заведено 1200 дел об административных правонарушениях. К ответственности привлечено 997 юридических и физических лиц, которым выписано 1060 административных штрафов на общую сумму 41 млн рублей.



Сейчас ведомство начало подготовку к пожароопасному сезону 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

