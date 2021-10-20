До конца года в столице Бурятии появится ещё 36 аналогичных машин
Два новых электровоза 3ЭС5К «Ермак», построенных на Новочеркасском электровозостроительном заводе, поступили в эксплуатационное локомотивное депо станции Улан-Удэ. Планируется, что до конца текущего года прописку в столице Бурятии получат ещё 36 аналогичных машин.
Уже в ближайшие дни новые локомотивы отправятся в первые рабочие поездки. Эксплуатироваться «Ермаки» будут на участках Восточного полигона.
- Технические характеристики электровозов 3ЭС5К позволяют оптимально распределять тяговую нагрузку между осями и увеличивать вес перевозимых грузов. Такие локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенной массы до 7100 тонн. Машины уже успели себя хорошо зарекомендовать, работая в тяжёлых климатических условиях и на участках со сложным профилем пути, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Новая техника поступает на дорогу по программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги. Всего на ВСЖД уже эксплуатируются 197 грузовых электровозов семейства «Ермак», в том числе 143 трёхсекционных локомотива 3ЭС5К и 54 локомотива двухсекционной модели 2ЭС5К.
В Улан-Удэ пришли новые электровозы «Ермак»
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