Комплексные учения специалистов РЭБ проводились в рамках контрольной проверки
В Бурятии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа защитили важные объекты от средств наведения и воздушной разведки условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Поле-21». Мероприятие проводилось в ходе комплексного учения, проходившем в рамках контрольной проверки.
Установив радиопомехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.
- Для образования защитного радиоэлектронного поля, постановка радиопомех при помощи «Поле-21» проходила параллельно с имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Лесочек», что существенно повысило эффективность защиты объектов от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии защитили важные объекты от условного противника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В его рамках проходят конкурсы, театральные постановки и выставки
На полигоне Сосновый Бор прошли контрольные занятия по технической и тактической подготовке
Животное попало в охотничью петлю
В Иркутске подвели итоги конкурса «Монголия — Россия: Иркутск — мост дружбы»
Комплексные учения специалистов РЭБ проводились в рамках контрольной проверки
Такое предложение поступило Минтрансу РФ от правительства Забайкалья
На 130 сотрудников будет увеличена общая численность пожарных-десантников
До конца года в столице Бурятии появится ещё 36 аналогичных машин
Также состоялись первенства республики до 14, 16 и 20 лет
Вручение премии «International Opera Awards» состоится в декабря в Дубае
В регионе готовятся переходить к вводу QR-кодов и серьёзному контролю соблюдения ограничений
Вячеслав отметил, что ему хотелось задать небанальный вопрос
В Иркутской области продолжают разгадывать тайны одинокого животного
В Селенгинске на переезде опять будут проводиться ремонтные работы
В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА