В Бурятии защитили важные объекты от условного противника

Комплексные учения специалистов РЭБ проводились в рамках контрольной проверки



В Бурятии специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа защитили важные объекты от средств наведения и воздушной разведки условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Поле-21». Мероприятие проводилось в ходе комплексного учения, проходившем в рамках контрольной проверки.



Установив радиопомехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.



- Для образования защитного радиоэлектронного поля, постановка радиопомех при помощи «Поле-21» проходила параллельно с имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Лесочек», что существенно повысило эффективность защиты объектов от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

