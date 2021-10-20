В Бурятии задержали подозреваемых в угонах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике проводилось мероприятие «Автомобиль»



С 11 по 15 октября в Бурятии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль».



Были организованы проверка автотранспорта на дорогах федерального, регионального и местного значения, проверка мест разукомплектования транспортных средств, в том числе магазинов, физических лиц, реализующих подержанные запчасти, с целью установления каналов сбыта запчастей, купленных преступным путём. Кроме того, проводилась профилактическая работа с лицами, склонными к совершению преступлений в сфере автобизнеса.



Задержано шестеро подозреваемых в угонах автомобилей, установлена и задержана автомашина-«двойник», четыре машины с изменёнными маркировочными обозначениями и одно транспортное средство с подложными регистрационными знаками.



Так, полицейскими задержан 30-летний улан-удэнец, который утром 16 сентября пытался совершить угон машины на парковке торгового центра по улице Керамическая. Молодой человек увидел, что женщина не смогла завести авто и ушла, не заперев его. Подойдя к иномарке, парень нашёл в салоне отвертку и попытался завести авто, но не смог и покинул место происшествия.



За угон автомобиля задержан 39-летний житель Тарбагатайского района. Установлено, что мужчина проживал у знакомых в летнем домике в ДНТ «Селенга». Решив совершить угон стоящей в ограде дома иномарки хозяев, он проник в автомобиль через незапертую дверь и завёл машину ключами, которые находились внутри салона. Затем мужчина поехал к ранее присмотренному дому неподалеку и совершил кражу. Сложив украденное в угнанный автомобиль, он планировал вернуться к месту проживания, однако по дороге машина сломалась, и он вынужден был добираться до места пешком. Позже мужчина вернул автомобиль хозяевам, однако владельцы уже обратились в полицию. Узнав об этом, тот в свою очередь скрылся.



В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.



12 октября полицейскими Кабанского района задержан 14-летний подросток, который совершил угон машины в посёлке Каменск. Несовершеннолетний с другом находился дома, и им пришла идея угнать автомобиль отчима, находившийся в гараже. Для этого они спилили навесной замок ворот гаража, завели машину ключами, которые нашли в жилище, и выехали кататься. Но вскоре были задержаны в центре посёлка сотрудниками уголовного розыска. По данному факту проводится разбирательство. В рамках материала проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Сотрудниками ГИБДД остановлен автомобиль «Хонда Фит», в ходе проверки которого установлено, что автомобиль относится к категории «двойник»: у транспортного средства имелись поддельные либо подложные государственные регистрационные знаки, которые зарегистрированы на автомобиль такой же марки, модели, цвета.



В отношении водителя составлены административные материалы по правонарушениям. Машина помещена на специализированную стоянку. Кроме того, водитель предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



