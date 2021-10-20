Всего в Братске и Братском районе коечный фонд составляет порядка 830 коек
В Братске дополнительно развернули 160 коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Таким образом, на сегодняшний день в Братске и Братском районе коечный фонд составляет порядка 830 коек.
Накануне по поручению главы региона Игоря Кобзева в Братске работали главный внештатный специалист-инфекционист Сибирского федерального округа и Иркутской области Владимир Хабудаев и главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням регионального минздрава Инесса Борищук.
- Ситуация в Братске и районе сложная. Количество заболевших людей высокое. Мы посмотрели истории умерших от новой коронавирусной инфекции людей за две недели и не увидели ни одной отметки о вакцинации. Без иммунизации мы не справимся с пандемией ни в области, ни в отдельном районе, − отметил Владимир Хабудаев.
В ближайшие дни в Братск доставят несколько аппаратов ИВЛ, которые будут находиться в резерве.
По состоянию на 19 октября в Иркутской области развёрнуто 4772 коек для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
160 коек для пациентов с COVID-19 дополнительно развернули в Братске
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