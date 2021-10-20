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В Иркутской области водители Toyota Land Cruiser чаще других не уступаю пешеходам

В Иркутской области водители Toyota Land Cruiser чаще других не уступаю пешеходам
Общество,  Фото:скриншот
Госавтоинспекция поделилась интересной статистикой

Для безопасности дорожного движения и снижения аварийности на дорогах Иркутской области установлено 142 комплекса автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, аккумулируются в Отделе исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. Здесь же сотрудниками полиции анализируется факт состава правонарушения и выносятся постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем направляются почтовой корреспонденцией в адрес владельцев транспортных средств.

С начала года вынесено около 700 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму, превышающую полмиллиона рублей.

Камеры фото-видео фиксации выявляют случаи превышения установленной скорости, не предоставления преимущества пешеходам, выезда на полосу встречного движения, езду по обочине, выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, разворот в неположенном месте, нарушений правил движения грузового транспорта.

По данным статистики большинство нарушений в этом году зафиксировано на объездной дороге Ново-Ленино, плотине ГЭС и на 1830 километре автодороги Р-255 Сибирь в Усольском районе. Самыми злостными нарушителями оказались водители автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 - с начала года они допустили 98 нарушений, второе место у BMW X5M - 64 нарушения, замыкают тройку лидеров машины марки Kia Rio - в их копилке 63 нарушения, а водитель BMW Х6М в Ангарском районе установил рекорд по превышению скорости, разогнавшись на трассе до 211 км/ч, при разрешённых не более 90 км/ч.

Камеры, фиксирующие не предоставление преимущества пешеходам, выявили более 2300 водителей, не уступивших дорогу людям, переходящим или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Такие комплексы автоматизированной фиксации установлены на восьми пешеходных переходах области, а именно, на улицах областного центра: Карла Маркса, Советская, Байкальская, Сухэ-Батора и Шевцова, в Ангарске – на Ангарском проспекте и улице Карла Маркса.

Однако, нарушают правила дорожного движения не только водители, но и сами пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте. В этом году полицейскими выявлено свыше 11 тысяч нарушений ПДД пешеходами.

- Госавтоинспекция обращает внимание граждан на то, что в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ, за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пятисот рублей, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
Иркутская область ГИБДД

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