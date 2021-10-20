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Инвалиды Бурятии пожаловались на недоступное побережье Байкала

Инвалиды Бурятии пожаловались на недоступное побережье Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В прокуратуре прошёл приём граждан с ограниченными возможностями

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко в режиме видеоконференцсвязи провёл личный приём граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Заявители обратились по вопросам обеспечения их прав на доступную среду, обжаловали тарифы на социальные услуги. Часть жалоб касалась обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации.

Всего поступило 10 обращений.

Так, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» пожаловалась на отсутствие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в местах отдыха республики, в том числе на побережье озера Байкал.

Жильцы специализированного дома инвалидов-колясочников обратили внимание на низкое качество предоставляемых средств реабилитации – колясок, ортопедической обуви.

Повышение тарифов на социальное обслуживание явилось поводом для обращения представителя городского общества слепых.

- В ходе личного приёма гражданам даны разъяснения законодательства, по письменным заявлениям организованы проверки, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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