Инвалиды Бурятии пожаловались на недоступное побережье Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В прокуратуре прошёл приём граждан с ограниченными возможностями



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко в режиме видеоконференцсвязи провёл личный приём граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Заявители обратились по вопросам обеспечения их прав на доступную среду, обжаловали тарифы на социальные услуги. Часть жалоб касалась обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации.



Всего поступило 10 обращений.



Так, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» пожаловалась на отсутствие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в местах отдыха республики, в том числе на побережье озера Байкал.



Жильцы специализированного дома инвалидов-колясочников обратили внимание на низкое качество предоставляемых средств реабилитации – колясок, ортопедической обуви.



Повышение тарифов на социальное обслуживание явилось поводом для обращения представителя городского общества слепых.



- В ходе личного приёма гражданам даны разъяснения законодательства, по письменным заявлениям организованы проверки, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

