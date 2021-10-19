В театре Улан-Удэ прошла лекция о современной драматургии

На лекции присутствовали как студенты, так и педагоги



17 октября на Малой сцене Русского драматического театра имени Бестужева в рамках проекта «Театральный лекторий» прошла лекция известного российского драматурга и сценариста Марии Огневой «Современная драматургия: что это такое, как её не бояться и как попробовать себя в роли драматурга» (12+).



Мария Огнева – уроженка Забайкальского края, драматург, сценарист, шеф-редактор киностудии Горького, арт-директор фестиваля драматургии «Любимовка», куратор конкурса пьес для детей и подростков «Маленькая Ремарка».



Пьесы Марии Огневой поставлены в театрах России и Сербии, работы опубликованы в журналах «Современная драматургия», «Аврора», «Искусство кино». Она - финалист независимой литературной премии «Дебют-2012» в номинации «Драматургия», лауреат конкурсов «Любимовка», «Первая читка», «Действующие лица», «Ремарка» и других. Автор сценариев к фильмам «Костик» режиссёра И.Волкова (приз за лучший сценарий международного балтийского конкурса Open Place в Латвии), «Приключения экспоната» режиссёра А.Олейник (приз Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» за лучший сценарий), «Дело» режиссёра А. Герман-мл. (фильм-участник Каннского фестиваля-2021).



– Возможно, моя лекция вдохновит вас начать писать пьесы, тех, кто пробовал уже что-то, – дописать свою пьесу, тех, кто написал первую пьесу, – написать вторую и третью, отправлять их на конкурсы, – сказала драматург в начале встречи.



Мария Огнева рассказала присутствующим о разнообразии форм в современной драматургии и о том, кто, как и зачем может стать драматургом, зачем нужно писать пьесы и при каких условиях этого делать не надо.



– Современная драматургия про вашу боль. Поговорить со зрителем о том, что у вас болит, – это здорово. Поучать не нужно, из этого получаются плохие пьесы, в них нет жизни. К сожалению, это идёт с тех пор, когда считалось, что искусство должно воспитывать, театр должен воспитывать. Часто во время современных обсуждений спектаклей или читок какой-нибудь зритель встанет и скажет: «А чему эта пьеса должна была меня научить?» Правильный ответ: «Да, ничему!» Это не учебник по математике. Пьеса должна будоражить, «ковырять» какую-то боль зрителя, автора, это её программа максимум. Если вы что-то почувствовали во время спектакля, значит, автор добился, чего хотел, и режиссёр добился, чего хотел.



Российские театры сегодня неохотно берут современные пьесы. Автор поделилась мыслями о том, почему так происходит, и развенчала главный миф о молодой российской драматургии.



– Современные театры очень боятся современной драматургии. В этом замешаны финансовые проблемы, живому автору надо платить, а Шекспиру или Чехову не надо платить. Но иногда театры просто боятся современной драматургии, потому что им кажется, что это «чернуха», ужас, про то, как бандиты избивают наркоманов и проституток. Это была правда для 90-х и начала 00-х, авторы этих лет в своих пьесах обращались к тем слоям населения, к тем проблемам, которые в советской драматургии не вскрывались. Но с 90-х прошло 20 лет, невозможно и сегодня писать про бандитов и проституток, современная драматургия шагнула вперед, она не про это. Современная драматургия – это не «чернуха», а поле для экспериментов.



Мария Огнева подробно разобрала, из каких базовых элементов состоит пьеса, какие законы есть в драматургии и какие из них можно нарушать, куда пойти молодому драматургу, если он написал свою пьесу, и где получить поддержку.



– Даже если пьесу никто никогда не поставит, даже если её никто не прочитает, и вы её напишете «в стол», то, что вы высказались художественно на какую-то тему, это уже вам поможет. Пьеса часто выступает в роли самотерапии. Вам полегчало, и это тоже полезно, даже если с этой пьесой дальше ничего не случилось.



На лекции присутствовали как студенты, так и педагоги Колледжа искусств, ВСГИК. Молодая аудитория, желающая попробовать себя в драматургии, жадно впитывала информацию и задавала множество вопросов о профессиях драматурга и сценариста. Мария Огнева рассказала о существующих конкурсах, дала несколько ценных советов и вдохновила многих писать пьесы, сообщили в пресс-службе театра.

