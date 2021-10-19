В Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по бодибилдингу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Иркутской области и Забайкалья



17 октября в Улан-Удэ прошёл кубок республики по бодибилдингу. В концертно-театральном центре «Феникс» среди 48 спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края выявили лучших в различных номинациях.



Абсолютным чемпионом кубка РБ по классическому бодибилдингу стал Константин Борисов.



Абсолютной чемпионкой кубка республики по фитнес-моделям стала Евгения Липатова. Также Евгения завоевала «золото» среди дебютанток в категории «Фитнес-бикини дебют до 163 см» и серебряную медаль в ростовой категории «Фитнес-бикини до 164 см».



- Чемпионат и кубок Республики Бурятии по бодибилдингу уже несколько лет являются традиционными соревнованиями. И за это время бодибилдинг в республике получил особую популярность и стремительное развитие. Буквально 20 октября двукратный абсолютный чемпион Бурятии по классическому бодибилдингу Константин Борисов выступит на чемпионате России в Тюмени, - отметил президент федерации бодибилдинга Виталий Крыжановский.



Удачным дебютным выступлением стало ещё для одной спортсменки из Бурятии Екатерины Мироновой: «золото» в категории «Фитнес-бикини мастера» и «серебро» в категории «Фитнес-бикини дебют свыше 163 см». Ещё одна спортсменка из Бурятии в категории «Фитнес-бикини мастера» завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

