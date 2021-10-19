В Бурятии молодой лес подготовили к зиме

Специалисты очистили питомник от сорняков и обработали сеянцы
Аккуратно и бережно сотрудники Хандагатайского лесхоза ухаживают за малютками – сеянцами, в лесном питомнике. Специалисты очистили питомник от сорняков и обработали сеянцы раствором от грибковых заболеваний, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Хвойные породы подвержены грибковым заболеваниям, из-за которых будущий лес может погибнуть. Мы обработали сеянцы сосны раствором марганцовки и гашеной извести, который защищает сеянцы от грибка и других заболеваний, - рассказала инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.
В питомнике растут и набираются сил более 1,5 млн сеянцев сосны. Весной следующего года сеянцы высадят на территориях Бурятии, где были лесные пожары.
- Сейчас у сеянцев наступает стадия покоя, почка остановилась в росте, и сеянцы приобретают фиолетовый цвет. Затем их накроет снежным одеялом, которое обережёт их от суровых холодов, а весной, когда снег сойдёт, сеянцы расправят свои иголочки и вновь позеленеют, - поделилась Лариса Томилова.
Всего в республике действуют 14 лесных питомников. Ежегодно специалисты получают с лесных питомников более 6 миллионов сеянцев сосны для восстановления лесов.
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