В Бурятии местами мокрый снег

Максимальная температура воздуха составит +12



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по трассе БАМ небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории республики без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью +2,-3, днём +7,+12, местами +3,-2.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +7,+9.

