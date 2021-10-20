Максимальная температура воздуха составит +12
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 октября по трассе БАМ небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории республики без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью +2,-3, днём +7,+12, местами +3,-2.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +7,+9.
В Бурятии местами мокрый снег
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