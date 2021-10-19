Житель Иркутской области «прогуливался» по нацпарку с карабином

Сельчанин взял оружие «для самообороны»



Группа инспекторов из отдела охраны Прибайкальского национального парка во время пешего патрулирования обнаружила мужчину, который находился в границах Берегового лесничества без разрешения на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ). При себе у него был заряженный охотничий карабин. Но пребывание на территории ООПТ с огнестрельным оружием запрещено.



Своё поведение житель расположенного неподалёку населённого пункта, объяснил тем, что «просто прогуливался по сенокосам». Оружие было нужно «для самообороны».



- В отношении мужчины был составлен протокол по статье 8.37 КоАП РФ: «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», которая предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Решение о наказании для любителя вооружённых прогулок примет суд. Изъятый карабин и боеприпасы к нему переданы на хранение в полицию.

