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Житель Иркутской области «прогуливался» по нацпарку с карабином

Житель Иркутской области «прогуливался» по нацпарку с карабином
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Сельчанин взял оружие «для самообороны»

Группа инспекторов из отдела охраны Прибайкальского национального парка во время пешего патрулирования обнаружила мужчину, который находился в границах Берегового лесничества без разрешения на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ). При себе у него был заряженный охотничий карабин. Но пребывание на территории ООПТ с огнестрельным оружием запрещено.

Своё поведение житель расположенного неподалёку населённого пункта, объяснил тем, что «просто прогуливался по сенокосам». Оружие было нужно «для самообороны».

- В отношении мужчины был составлен протокол по статье 8.37 КоАП РФ: «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», которая предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Решение о наказании для любителя вооружённых прогулок примет суд. Изъятый карабин и боеприпасы к нему переданы на хранение в полицию.
Иркутская область

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