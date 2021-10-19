Женщина сама час безуспешно искала ребёнка
Жительница Иркутска поблагодарила сотрудников полиции отдела № 6 межмуниципального управления МВД России «Иркутское», разыскавшим пропавшего школьника.
В сентябре в полицию обратилась взволнованная мама, которая сообщила о том, что её 11-летний сын ушёл в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Ранее около часа она безрезультатно пыталась разыскать его своими силами.
Получив тревожный сигнал, сотрудник дежурной части оповестил о происшествии все строевые подразделения. К поискам ребёнка подключились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.
В кратчайшие сроки был найден оперативниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
«Выражаю свою материнскую благодарность и признательность всем сотрудникам полиции! Я убедилась, что у вас нет и не может быть простых происшествий и вызовов, а ваши оперативность, бдительность и высокий профессионализм предотвратили в моем случае возможные негативные последствия», - написала автор обращения.
Иркутянка поблагодарила полицейских, разыскавших её сына
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