Кикбоксёры Забайкалья и Бурятии померятся силами в Шилке

В городе пройдёт турнир в честь 95-летия района



Региональный турнир по кикбоксингу в дисциплинах «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг» пройдёт с 22 по 24 октября в городе Шилка Забайкальского края. Соревнования пройдут в честь 95-летия муниципального района «Шилкинский район» и 70-летия города Шилка.



- В мероприятии примут участие команды из посёлка Агинского, Хилокского района, Республики Бурятии и Читы. Участвовать будут юноши и девушки в возрастной категории 11-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет. На соревнования прибудут более 140 человек, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Торжественное открытие состоится 23 октября в 13:00 в Шилкинской спортивной школе (бывшее здание спорткомплекса «Локомотив»). 24 октября в 17:00 пройдёт награждение победителей и призёров соревнований. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

