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Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея

Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Экскурсия проходила в музее истории города

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ подвели итоги соревнования между отрядами осуждённых за 9 месяцев. При подведении итогов учитывались многочисленные показатели, такие как отношение осуждённых к труду, возмещение исковых обязательств, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также санитарное состояние в помещениях отрядов.

Осуждённые, принявшие активное участие в соревновании, поощрены проведением выходного дня за пределами учреждения, с посещением музея истории города Улан-Удэ.

Они побывали на экскурсии в музее, размещённом в доме купца, потомственного почётного гражданина города Ивана Голдобина, ознакомились с многочисленными экспозициями, связанными с историей Верхнеудинска и Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

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