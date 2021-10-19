Экскурсия проходила в музее истории города
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ подвели итоги соревнования между отрядами осуждённых за 9 месяцев. При подведении итогов учитывались многочисленные показатели, такие как отношение осуждённых к труду, возмещение исковых обязательств, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также санитарное состояние в помещениях отрядов.
Осуждённые, принявшие активное участие в соревновании, поощрены проведением выходного дня за пределами учреждения, с посещением музея истории города Улан-Удэ.
Они побывали на экскурсии в музее, размещённом в доме купца, потомственного почётного гражданина города Ивана Голдобина, ознакомились с многочисленными экспозициями, связанными с историей Верхнеудинска и Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
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