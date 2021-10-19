В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённые визуализировали своё будущее



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ с осуждёнными, состоящими в Школе подготовки к освобождению и осуждёнными, находящимися в группе социально-психологической работы, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, проведено занятие «визуализация своего будущего» или карта желаний.



Осуждённые воплощали на бумаге свои мечты, проектировали дома, создавали семьи, планировали отдых и работу, все то, к чему они стремятся после освобождения. Далее карта желаний прорабатывалась совместно с психологами.



Таким образом формируются позитивные планы на будущее, развитие мотивация и достижения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

