Осуждённые визуализировали своё будущее
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ с осуждёнными, состоящими в Школе подготовки к освобождению и осуждёнными, находящимися в группе социально-психологической работы, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, проведено занятие «визуализация своего будущего» или карта желаний.
Осуждённые воплощали на бумаге свои мечты, проектировали дома, создавали семьи, планировали отдых и работу, все то, к чему они стремятся после освобождения. Далее карта желаний прорабатывалась совместно с психологами.
Таким образом формируются позитивные планы на будущее, развитие мотивация и достижения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний
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