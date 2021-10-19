В Бурятию приедет Алтайский театр кукол

Спектакли покажут жителям Улан-Удэ и Мухоршибири



С 25 по 30 октября в Бурятии пройдут гастроли Алтайского театра кукол «Сказка». Он представит зрителям республики три спектакля. Гастроли пройдут в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи 2021».



Театр покажет полюбившиеся барнаульцам спектакли:

- «Денискины рассказы» (0+) по сюжету из одноименного цикла писателя Виктора Драгунского про мальчика Дениску и его друзей;

- «Дневник ленинградской школьницы» (6+) - о Великой Отечественной войне, основанный на документальных страницах биографии Тани Савичевой;

- «Не ёжик» (0+) - история о том, как ребёнок познаёт себя и постепенно приходит к пониманию главных маминых слов: «Оставайся самим собой».



25 октября спектакль «Денискины рассказы» увидят жители села Мухоршибирь. 26 октября на сцене Бурятского драматического театра в Улан-Удэ покажут «Дневник Ленинградской школьницы», 27 октября – «Денискины рассказы». 30 октября на сцене театра «Ульгэр» юные зрители смогут посмотреть спектакль «Не ёжик». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

