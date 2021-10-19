Суд признал их виновными
Двое жителей Иркутска 37 и 46 лет признаны виновными в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.
Следствием и судом установлено, что в подсобном помещении торгового центра «Рублёв» на протяжении трёх лет мужчины незаконно изготавливали огнестрельное оружие, которое впоследствии продавали знакомым.
Преступная деятельность мужчин была пресечена в январе 2020 года сотрудниками полиции. Следователями СК по местам жительства подозреваемых и покупателей оружия были изъяты четыре переделанных пистолета, патроны, а также иные предметы интересующие следствие.
- За совершение указанных преступлений Кировским районным судом Иркутска мужчины признаны виновными, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Двое иркутян три года незаконно изготавливали и продавали оружие
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