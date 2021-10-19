Двое иркутян три года незаконно изготавливали и продавали оружие

Суд признал их виновными



Двое жителей Иркутска 37 и 46 лет признаны виновными в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.



Следствием и судом установлено, что в подсобном помещении торгового центра «Рублёв» на протяжении трёх лет мужчины незаконно изготавливали огнестрельное оружие, которое впоследствии продавали знакомым.



Преступная деятельность мужчин была пресечена в январе 2020 года сотрудниками полиции. Следователями СК по местам жительства подозреваемых и покупателей оружия были изъяты четыре переделанных пистолета, патроны, а также иные предметы интересующие следствие.



- За совершение указанных преступлений Кировским районным судом Иркутска мужчины признаны виновными, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

