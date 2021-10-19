Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета
При помощи программ подмены номера лжесотрудники банка и правоохранительных органов обманули семью из Ангарска, убедив взять кредиты и перевести полученные деньги на счета мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Звонок 41-летнему главе семейства поступил днём в минувшую пятницу. Незнакомка представилась работницей службы безопасности банка и рассказала, что ему одобрена заявка на кредит в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, который пытаются получить мошенники. Она предложила мужчине принять участие в изобличении нечестных банкиров, из-за которых «произошла утечка личной информации клиентов». Сразу после этого ангарчанину позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и указал, что сибиряку необходимо в точности выполнить требования позвонивших и ни в коем случае никому о происходящем не рассказывать.
Мужчина зашёл в свой личный кабинет и увидел, что ему действительно одобрен кредит на указанную «сотрудницей банка» сумму. В этот момент домой пришла его 16-летняя дочь. В Интернете она проверила номера, с которого звонили незнакомцы, и уверила отца, что они действительно принадлежит указанному банку и ведомству.
Поверив, ангарчанин по указаниям мошенников оформил на себя «зеркальный кредит» на 1 миллион 700 тысяч рублей, обналичил деньги и перевёл их на счета, продиктованные аферистами. После этого он передал трубку дочери. Девушка также оформила на отца ещё один кредит в другом банке в размере 400 тысяч рублей и перечислила их на счета, указанные собеседниками.
Вечером, обсуждая произошедшее, члены семьи поняли, что стали жертвами обмана.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отходы разлились по улице
Экскурсия проходила в музее истории города
Люди, находящиеся на амбулаторном лечении COVID-19, а также контактные могут заказать продукты на дом
Осуждённые визуализировали своё будущее
Сергей Ханхареев призывает жителей вакцинироваться
Суд признал их виновными
Сельчанина заметили росгвардейцы
Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета
Бабушка одна воспитывает внука и ухаживает за его недееспособной матерю
Всего на прошлой неделе в республиканском перинатальном центре появились на свет 93 ребёнка
За сутки мобильные группы по профилактике COVID-19 проверили 237 объектов
Мужчина умер от потери крови
В народе октябрь считается «свадебником»
Медведь бродил в Давше
Специалисты отметили, что правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев