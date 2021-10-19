В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета



При помощи программ подмены номера лжесотрудники банка и правоохранительных органов обманули семью из Ангарска, убедив взять кредиты и перевести полученные деньги на счета мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Звонок 41-летнему главе семейства поступил днём в минувшую пятницу. Незнакомка представилась работницей службы безопасности банка и рассказала, что ему одобрена заявка на кредит в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, который пытаются получить мошенники. Она предложила мужчине принять участие в изобличении нечестных банкиров, из-за которых «произошла утечка личной информации клиентов». Сразу после этого ангарчанину позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и указал, что сибиряку необходимо в точности выполнить требования позвонивших и ни в коем случае никому о происходящем не рассказывать.



Мужчина зашёл в свой личный кабинет и увидел, что ему действительно одобрен кредит на указанную «сотрудницей банка» сумму. В этот момент домой пришла его 16-летняя дочь. В Интернете она проверила номера, с которого звонили незнакомцы, и уверила отца, что они действительно принадлежит указанному банку и ведомству.



Поверив, ангарчанин по указаниям мошенников оформил на себя «зеркальный кредит» на 1 миллион 700 тысяч рублей, обналичил деньги и перевёл их на счета, продиктованные аферистами. После этого он передал трубку дочери. Девушка также оформила на отца ещё один кредит в другом банке в размере 400 тысяч рублей и перечислила их на счета, указанные собеседниками.



Вечером, обсуждая произошедшее, члены семьи поняли, что стали жертвами обмана.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



