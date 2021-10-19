 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 октября

18 октября

Популярное

В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн

В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета

При помощи программ подмены номера лжесотрудники банка и правоохранительных органов обманули семью из Ангарска, убедив взять кредиты и перевести полученные деньги на счета мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Звонок 41-летнему главе семейства поступил днём в минувшую пятницу. Незнакомка представилась работницей службы безопасности банка и рассказала, что ему одобрена заявка на кредит в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, который пытаются получить мошенники. Она предложила мужчине принять участие в изобличении нечестных банкиров, из-за которых «произошла утечка личной информации клиентов». Сразу после этого ангарчанину позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и указал, что сибиряку необходимо в точности выполнить требования позвонивших и ни в коем случае никому о происходящем не рассказывать.

Мужчина зашёл в свой личный кабинет и увидел, что ему действительно одобрен кредит на указанную «сотрудницей банка» сумму. В этот момент домой пришла его 16-летняя дочь. В Интернете она проверила номера, с которого звонили незнакомцы, и уверила отца, что они действительно принадлежит указанному банку и ведомству.

Поверив, ангарчанин по указаниям мошенников оформил на себя «зеркальный кредит» на 1 миллион 700 тысяч рублей, обналичил деньги и перевёл их на счета, продиктованные аферистами. После этого он передал трубку дочери. Девушка также оформила на отца ещё один кредит в другом банке в размере 400 тысяч рублей и перечислила их на счета, указанные собеседниками.

Вечером, обсуждая произошедшее, члены семьи поняли, что стали жертвами обмана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
Общество, 19.10.2021
Экскурсия проходила в музее истории города 
Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?
Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?
Общество, 19.10.2021
Люди, находящиеся на амбулаторном лечении COVID-19, а также контактные могут заказать продукты на дом
В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний
В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний
Общество, 19.10.2021
Осуждённые визуализировали своё будущее 
Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Общество, 19.10.2021
Сельчанина заметили росгвардейцы 
В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
Общество, 19.10.2021
Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета

Детский омбудсмен Бурятии помогла с получением пособия на ребёнка
Детский омбудсмен Бурятии помогла с получением пособия на ребёнка
Общество, 19.10.2021
Бабушка одна воспитывает внука и ухаживает за его недееспособной матерю
В Улан-Удэ родилась тройня
В Улан-Удэ родилась тройня
Общество, 19.10.2021
Всего на прошлой неделе в республиканском перинатальном центре появились на свет 93 ребёнка  
В Улан-Удэ продолжают выявлять нарушителей антиковидного режима
В Улан-Удэ продолжают выявлять нарушителей антиковидного режима
Общество, 19.10.2021
За сутки мобильные группы по профилактике COVID-19 проверили 237 объектов
В Бурятии молодые родители заключили брак на Покров
В Бурятии молодые родители заключили брак на Покров
Общество, 19.10.2021
В народе октябрь считается «свадебником»
В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев
В Улан-Удэ начались работы по подрезке деревьев
Общество, 19.10.2021
Специалисты отметили, что правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^