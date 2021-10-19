Полёты будут выполняться 5 раз в неделю
Авиакомпания «Smartavia» увеличивает частоту рейсов по маршруту Улан-Удэ – Москва. С 3 ноября она начнёт выполнять рейсы по четвергам. Теперь полёты будут выполняться 5 раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.
На направлении Улан-Удэ – Москва действуют субсидируемые тарифы. Дети и молодёжь до 23 лет, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, а также инвалиды и их сопровождающие могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».
Напомним, что авиакомпания «S7 Airlines» также увеличит частоту рейсов до Москвы. С 1 ноября по маршруту Улан-Удэ – Москва будет выполняться два рейса в день.
«Smartavia» увеличит частоту авиарейсов Улан-Удэ – Москва
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