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«Smartavia» увеличит частоту авиарейсов Улан-Удэ – Москва

«Smartavia» увеличит частоту авиарейсов Улан-Удэ – Москва
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полёты будут выполняться 5 раз в неделю

Авиакомпания «Smartavia» увеличивает частоту рейсов по маршруту Улан-Удэ – Москва. С 3 ноября она начнёт выполнять рейсы по четвергам. Теперь полёты будут выполняться 5 раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.

На направлении Улан-Удэ – Москва действуют субсидируемые тарифы. Дети и молодёжь до 23 лет, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, а также инвалиды и их сопровождающие могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».

Напомним, что авиакомпания «S7 Airlines» также увеличит частоту рейсов до Москвы. С 1 ноября по маршруту Улан-Удэ – Москва будет выполняться два рейса в день.
Улан-Удэ Москва авиаперевозки

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