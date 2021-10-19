В Улан-Удэ выбрали лучших поэтов и чтецов

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

В столице Бурятии прошло «Шоу поэтов»



14 октября в Улан-Удэ состоялось «Шоу поэтов». Участники состязания среди любителей слова разделились на две категории «Я чтец» и «Я поэт».



За первый приз в номинации «Я чтец» боролись 8 декламаторов. На суд жюри представили стихи Ларисы Рубальской, Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Роберта Рождественского и других знаменитых авторов. По условиям конкурса нужно было не просто прочитать стихи, но и сопроводить их зрелищным действом. Конкурсанты читали стихи под музыкальное сопровождение, ставили сценки и даже пели.



В номинации «Я поэт» приняло участие 14 авторов, среди которых были дебютанты и опытные авторы. Их выступления были не менее разнообразны, зрелищны и креативны. Некоторые конкурсанты перевоплощались на сцене посредством переодеваний, а кто-то даже пел свои произведения.



Победителем в номинации «Я чтец» стала Анастасия Ягужинская, она исполнила «Монолог женщины». Приз зрительских симпатий в номинации «Я чтец» достался Валерию Курочкину за прочтение стихотворения Евгения Евтушенко.



В номинации «Я поэт» победил бард Игорь Общих. Он исполнил песню «Дежавю». Приз зрительских симпатий в номинации «Я поэт» достался двум Армаде Цептеш и Полине Кинжаловой.



- Новый формат поэтического мероприятия многих заинтересовал, на мероприятие пришли немало участников, которые впервые решились выйти и показать себя и свои произведения публике. Возможно «Шоу поэтов» станет ежегодным мероприятием национальной библиотеки Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

