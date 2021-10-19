Мужчина умер от потери крови
В Забайкальском крае предъявлено обвинение 39-летней жительнице села Закаменная Газимуро-Заводского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным следствия, 15 октября в селе Закаменная в своём доме пьяная обвиняемая в ходе ссоры ударила своего 36-летнего сожителя ножом в бедро. Через непродолжительное время мужчина скончался от острой кровопотери. Обвиняемая не оказала помощи своему гражданскому супругу и не вызвала врачей.
- Женщина была задержана следователями. При допросе она призналась в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье женщина ударила ножом сожителя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки мобильные группы по профилактике COVID-19 проверили 237 объектов
Мужчина умер от потери крови
В народе октябрь считается «свадебником»
Медведь бродил в Давше
Специалисты отметили, что правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев
Численность популяции остаётся стабильной
Работы проведены уже на восьми тысячах гектаров
Начата доследственная проверка
Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
Большая вода этим летом смыла лесную дорогу
С сентября возбуждено 16 административных дел
Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве
Расследуется уголовное дело