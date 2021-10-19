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В Забайкалье женщина ударила ножом сожителя

В Забайкалье женщина ударила ножом сожителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина умер от потери крови

В Забайкальском крае предъявлено обвинение 39-летней жительнице села Закаменная Газимуро-Заводского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 15 октября в селе Закаменная в своём доме пьяная обвиняемая в ходе ссоры ударила своего 36-летнего сожителя ножом в бедро. Через непродолжительное время мужчина скончался от острой кровопотери. Обвиняемая не оказала помощи своему гражданскому супругу и не вызвала врачей.

- Женщина была задержана следователями. При допросе она призналась в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.  
следователи уголовное дело

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