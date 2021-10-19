В народе октябрь считается «свадебником»
14 октября 2021 года, когда празднуется один из самых почитаемых православных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, в Мухоршибирском отделе ЗАГС пара, молодые родители Руслан и Людмила официально вступили в брак.
Свидетельство о браке молодожёнам вручила старший инспектор отдела.
- На покров традиционно начинались свадебные гуляния, а октябрь в народе за это прозвали «свадебником». Издавна считалось, что брак, заключённый на Покрова, будет крепким и счастливым, поскольку молодая семья будет находиться под покровом Пресвятой Богородицы, - отмечают в республиканском ЗАГСе.
В Бурятии молодые родители заключили брак на Покров
Общество, Фото:
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