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В Бурятии молодые родители заключили брак на Покров

В Бурятии молодые родители заключили брак на Покров
Общество,  Фото:pexels.com
В народе октябрь считается «свадебником»

14 октября 2021 года, когда празднуется один из самых почитаемых православных праздников - Покров Пресвятой Богородицы, в Мухоршибирском отделе ЗАГС пара, молодые родители Руслан и Людмила официально вступили в брак.

Свидетельство о браке молодожёнам вручила старший инспектор отдела.

- На покров традиционно начинались свадебные гуляния, а октябрь в народе за это прозвали «свадебником». Издавна считалось, что брак, заключённый на Покрова, будет крепким и счастливым, поскольку молодая семья будет находиться под покровом Пресвятой Богородицы, - отмечают в республиканском ЗАГСе. 
ЗАГС

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