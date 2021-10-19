В Бурятии презентовали балетный проект для школьников

Среди первых зрителей будут юные жители Кабанского района



18 октября в Бурятии, на правительственном брифинге прошла презентация нового проекта «Про балет», премьера которого состоится в конце октября на сцене Бурятского театра оперы и балета.



- Этот проект нам нужен для того, чтобы юные зрители окунулись в атмосферу особого искусства. Познакомились с шедеврами мировой классики, научились определять по танцу и музыке произведения, - рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева. - Проект уже был представлен для школьников Заиграево и получил много хороших отзывов.



«Про балет» — это познавательно-развлекательная программа, которая понятным и современным языком познакомит зрителей с миром балета и поможет понять детали данного вида искусства. Зрителям будут представлены небольшие отрывки из балетов мирового классического наследия, а также фрагменты современных и национальных постановок. Перед каждым выступлением ведущий расскажет об интересных нюансах и поведает историю спектакля.



Автор проекта и ведущий Павел Окунев — выпускник Бурятского хореографического колледжа, артист балета, выступавший на мировых площадках, хореограф, организатор мастер-классов, фотовыставок и фестивалей.



- Проект создан для того, чтобы юный зритель не испугался, а заинтересовался данным видом искусства. А кто-то, как и я в детстве, посвятил себя этому искусству, - пояснил Павел Окунев. - Мы надеемся, что среди наших зрителей окажутся будущие Нуреев, Нижинский или Майя Плисецкая. Ведь сам Рудольф Нуреев родился где-то между Иркутском и Улан-Удэ. Главной особенностью гала-концерта станет живой формат общения со зрителями. Я, как ведущий, постараюсь поделиться интересными нюансами каждого балетного отрывка, чтобы каждый вынес из театра внутри себя прекрасную сказку балета.



В программу «Про балет» входит посещение фотовыставки. Фотографии разных поколений выпускников Бурятского хореографического училища отразят атмосферу творчества и дисциплины. Также посетители выставки смогут окунуться в атмосферу закулисья, попав в детально воссозданную гримёрную.



С 20 по 22 октября «Про балет» будет показан для школьников Кабанского района: в Каменске, Селенгинске и Кабанске. 26 и 27 октября проект будет презентован на сцене Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.



Возрастное ограничение 12+

