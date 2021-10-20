Чита примет первенство Забайкалья по волейболу

В турнире будут соревноваться юноши 2009-2010 годов рождения



Соревнования по первенству Забайкальского края по волейболу пройдут с 21 по 22 октября в Чите. Участие примут более 80 человек.



- В соревнованиях будут принимать участие команды юношей в возрасте 2009-2010 года рождения. Участники прибудут из Улётовского, Шилкинского, Чернышевского районов, а также из городов Петровск-Забайкальского и Читы, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Начало игр состоится 21 октября в 10:00 в спортивном комплексе «Олимпиец», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+

