Социальные доплаты будут установлены со дня назначения соответствующей пенсии
С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», пояснили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Доплата будет установлена со дня назначения соответствующей пенсии, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в 2021 году в регионе на предоставление областной социальной доплаты к пенсии предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, в том числе 2,6 миллиарда из федерального бюджета. По состоянию на 1 октября, в области доплату получают 103 694 человека. Её средний размер составил 2,7 тысячи рублей.
Для региональных доплат к пенсии установят беззаявительный порядок
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