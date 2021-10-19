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В Иркутской области проводятся профилактические отжиги

В Иркутской области проводятся профилактические отжиги
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Работы проведены уже на восьми тысячах гектаров

На сегодня в Иркутской области отжиги сухой растительности проведены на площади 8089 га. Самые большие площади сожжённой в профилактических целях сухой травы – в Куйтунском районе, где эта работа проведена на 5333 га.

На 19 октября запланированы профилактические выжигания сухой растительности на площади 751,1 га. Там, где сухую траву можно убрать без помощи огня, силами администраций муниципальных образований проводится скашивание травы. Всего на территории региона скошено сухой растительности и очищено от горючего мусора 19,5 тысяч га. Наиболее активно эта работа проводится в Эхирит-Булагатском районе, где площадь скошенного сухостоя составляет 18 тысяч га. Эта работа организована с целью предотвращения пожаров в населённых пунктах от намеренных или случайных палов травы в весенний период.

Также главами администраций муниципальных образований организована работа по обновлению и созданию минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от угрозы перехода природных пожаров на жилые строения в пожароопасный сезон. Так, по состоянию на данный момент в регионе создано и обновлено 1117 км минерализованных полос. В Аларском районе создано 176,5 км минерализованных полос, около 100 км их протяжённость в Тайшетском и Шелеховском районах.

Проверку состояния пожарной безопасности населённых пунктов сотрудники надзорных органов МЧС России проведут в следующем году до наступления весеннего пожароопасного периода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутская область

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