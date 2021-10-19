В районах Забайкалья из-за снегопада вводят режим ЧС

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Выпавший снег нанёс ущерб урожаю в хозяйствах края



Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера вводят районы Забайкалья на своих территориях в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе.



- Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарёв.



Он отметил, что аграрии в этом году имели хорошие виды на урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли войти в поля. В связи с этим уборочный процесс затянулся как минимум на две недели, и сельхозтоваропроизводители не успели своевременно завершить работы.



- Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов, - пояснил руководитель аграрного ведомства.



В настоящее время постановления о вводе режима ЧС намерены ввести ещё несколько муниципальных районов, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

