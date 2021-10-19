В Баргузинском районе Бурятии отремонтировали дорогу в лес



дорога «до»



дорога «после»

дорога «до»

дорога «после»



Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества совместно с работниками ООО «Труд» Усть-Баргузинского филиала отремонтировали дорогу через реку Духовую Баргузинского района Бурятии.- Летом в реке был очень высокий уровень воды, шлюзы просто вырвало и унесло водой. Проехать было невозможно. Чтобы попасть на этот участок леса нам приходилось делать большой крюк – проезжать по другим лесным дорогам, - рассказал Юрий Ефимов, руководитель Усть-Баргузинского лесхоза.Лесопользователь - ООО «Труд» и лесники с помощью тяжёлой техники проложили новые трубы, через которые протекает река, и засыпали грунтом. Теперь путь открыт не только для лесников, но и электриков, специалистов сотовой связи, лесопользователей и местных жителей, заготавливающих древесину для собственных нужд, сообщили в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.