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Рок-группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса

Рок-группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Коллектив из Тунки отличился в номинации «Ансамбли этно-футуристического направления»

Этнорок-группа «Сагаан турлааг» Тункинского района Бурятии, пройдя предварительный отбор, получила приглашение к участию в финале всероссийского фестиваля-конкурса народных коллективов «Традиции» в городе Пермь.

В отборочном туре участвовали 45 коллективов со всей страны. Более 20 ансамблей из Бурятии и Удмуртии, Твери, Самары, Пермского края и других российских регионов представили на фестивале региональные народные традиции, поделились своим опытом по возрождению и популяризации фольклора.

Группа «Сагаан турлаг» под руководством Тимура Махеева удостоена звания лауреата I степени в номинации «Ансамбли этно-футуристического направления». Коллектив принял участие в мероприятиях фестиваля и гала-концерте конкурса на большой сцене Пермского дома народного творчества «Губерния». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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