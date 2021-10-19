С сентября возбуждено 16 административных дел
На центральном рынке в Иркутске проверили соблюдение антиковидных мер. По результатам рейда составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Выданы уведомления о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер, проведены профилактические беседы с сотрудниками организаций торговли.
Всего с начала сентября служба проверила более 1200 хозяйствующих субъектов потребительского рынка. Возбуждено 16 административных дел, выдано 81 уведомление о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.
С сентября по настоящее время судами Иркутской области по материалам службы принято 33 решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, ещё более 30 дел находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На центральном рынке Иркутска нарушали антиковидные меры
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