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На центральном рынке Иркутска нарушали антиковидные меры

На центральном рынке Иркутска нарушали антиковидные меры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С сентября возбуждено 16 административных дел

На центральном рынке в Иркутске проверили соблюдение антиковидных мер. По результатам рейда составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Выданы уведомления о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер, проведены профилактические беседы с сотрудниками организаций торговли.

Всего с начала сентября служба проверила более 1200 хозяйствующих субъектов потребительского рынка. Возбуждено 16 административных дел, выдано 81 уведомление о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.

С сентября по настоящее время судами Иркутской области по материалам службы принято 33 решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, ещё более 30 дел находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. 
Иркутск коронавирус

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