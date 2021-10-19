Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю
В Прибайкальском районе около реки Турка при выездном обследовании госинспекторы обнаружили на путях миграции косули нарушителя с незарегистрированным огнестрельным оружием.
Гладкоствольное оружие «Иж 54» (16 калибра) было конфисковано и передано в ОВД по Прибайкальскому району.
- В соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от пятисот до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, - напомнили в Бурприроднадзоре.
Также в ведомстве отметили, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.
Телефон «горячей линии» Бурприроднадзора - 8 (3012) 44-44-97.
У жителя Бурятии конфисковали незарегистрированное оружие
Общество, Фото:
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