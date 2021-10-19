У жителя Бурятии конфисковали незарегистрированное оружие

Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю



В Прибайкальском районе около реки Турка при выездном обследовании госинспекторы обнаружили на путях миграции косули нарушителя с незарегистрированным огнестрельным оружием.



Гладкоствольное оружие «Иж 54» (16 калибра) было конфисковано и передано в ОВД по Прибайкальскому району.



- В соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от пятисот до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, - напомнили в Бурприроднадзоре.



Также в ведомстве отметили, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.



Телефон «горячей линии» Бурприроднадзора - 8 (3012) 44-44-97.

