В Бурятии «состарили» лес для вырубки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев



Прокуратура Кижингинского района Бурятии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении должностного лица – инженера по лесопользованию одного из лесхозов района. Он признан виновным в служебном подлоге.



В судебном заседании установлено, что в апреле и ноябре 2020 года должностное лицо при проведении отвода лесосек из корыстной заинтересованности завысил возраст лесных насаждений, в результате чего в рубку была назначена древесина, не подлежащая вырубке. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил деревья на этих лесосеках.



Хоринский районный суд с учётом смягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

