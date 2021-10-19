Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев
Прокуратура Кижингинского района Бурятии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении должностного лица – инженера по лесопользованию одного из лесхозов района. Он признан виновным в служебном подлоге.
В судебном заседании установлено, что в апреле и ноябре 2020 года должностное лицо при проведении отвода лесосек из корыстной заинтересованности завысил возраст лесных насаждений, в результате чего в рубку была назначена древесина, не подлежащая вырубке. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил деревья на этих лесосеках.
Хоринский районный суд с учётом смягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии «состарили» лес для вырубки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю
Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу
К осени с приходом волков исчезли косули
Это «коллекция», набравшаяся за три года
Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей
Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев
Мужчина совершил 20 наркопреступлений
Деньги можно потратить на покупку жилья в ДФО
За медали будут бороться спортсмены 2005 г.р. и младше
В соревнованиях примут участие спортсмены из Забайкалья, Бурятии, Якутии и Амурской области
В Улан-Удэ до +9
Победители могут выиграть семейный отдых на Байкале
Работы принимаются по 10 ноября
В республике проходят мероприятия по подтверждению и присвоению
Заявки принимаются до 22 октября