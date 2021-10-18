В Улан-Удэ наградили лучших водителей трамваев



Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков наградил самых опытных водителей трамваев знаком отличия минтранса РФ «За безаварийную работу». Также наградили победителей и призёров ежегодного конкурса «Лучший водитель 2021 года», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



- Я хочу выразить вам огромную благодарность от лица наших жителей за вашу самоотверженную работу в таких непростых условиях. Вот уже 63 года каждый день с утра до вечера в любую погоду вы перевозите наших горожан – на работу, на учёбу, по неотложным делам, да, и просто так. Вы делаете важную социальную работу. Хотелось бы сказать, что наш трамвай является экологически чистым видом транспорта, безопасным и социальным. Теперь, с введением двух новых маршрутов, трамвай становится ещё более удобным видом транспорта. Я ещё раз выражаю вам благодарность, спасибо от всех горожан, – поздравил Игорь Шутенков.



Нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу» I степени наградили водителей Петра Васильева и Марину Васильеву, Екатерину Иванову, Наталью Орлову, Светлану Сороковикову и Сэсэг Цыренову.



- Меня наградили «За безаварийную работу» I степени – это значит, что более 400 тысяч км проехал без аварий. Таких результатов добиваешься, когда ежедневно работаешь в течение 30 лет. У каждого водителя есть свои ритуалы, чтобы ехать безопасно – я, вот, по утрам брызгаю чаем с молоком, когда в вагон захожу, обязательно здороваюсь с ним, говорю: «Надо нам сегодня столько-то рейсов проехать, чтобы без поломок, без конфликтов». И все, садишься, выезжаешь, - рассказал водитель трамвая Петр Васильев.



Знаком отличия «За безаварийную работу» II степени наградили Юлию Таракановскую и Александру Бальжирову.



Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв наградил победителей и призёров ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2021 года».



Первое место в конкурсе занял Эрдэм Батомункуев, второе место - Любовь Батурина и Надежда Туманова, третье место заняли водители Сэсэгма Батомункуева и Жанна Савчук. Победители конкурса, помимо грамот и премии, получили повышение разряда.



Также были награждены победители различных этапов конкурса «Лучший водитель 2021 года».

