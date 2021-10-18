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В Улан-Удэ готовность регионального центра по хоккею составляет 75%

В Улан-Удэ готовность регионального центра по хоккею составляет 75%
Общество,  Фото:управление капитального строительства правительства Бурятии
Здание состоит из 4 блоков

На сегодня строительная готовность объекта составляет 75%. Идут внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории. На объекте трудятся 83 человека, для завершения работ подрядная организация ООО «СФЕРУМ» сейчас активно привлекает дополнительные трудовые ресурсы.

- На данный момент готово устройство электрических сетей, теплотрассы, ливневой канализации. Завершается монтаж водопровода, сетей связи, вентиляции. Идут работы по внутренней отделке: оштукатуривание и шпатлевание стен, укладка керамогранитной плитки. На территории производят благоустройство, - сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.

Начальник управления Анатолий Урбанов отмечает, что основным вопросом при строительстве на сегодня стал дефицит трудовых ресурсов.

- Это довольно крупный объект, его решено было возвести за два года. Однако в связи с пандемией у подрядной организации просто не хватает рабочих рук. Сегодня на объекте трудятся 83 человека, но и этого явно недостаточно. Поэтому есть отставание от графика по монолитным работам на третьем блоке, осталось залить 2 перекрытия. Чтобы уложиться в срок, подрядчик сейчас активно привлекает рабочую силу, – комментирует Анатолий Урбанов.

Строительство начато в 2020 году. Заказчиком в строительстве выступает ООО «АРЕНА», подрядная организация – ООО «СФЕРУМ», стройконтроль осуществляет управление капитального строительства.

Масштабный спортивный центр с двумя ледовыми аренами строится возле Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ. Он позволит жителям республики профессионально заниматься хоккеем, фигурным катанием, для всех желающих будет организовано посещение катка. Планируется бесплатное предоставление ледовых площадок воспитанникам спортивных школ. Уровень центра позволит проводить и международные соревнования. Значимый для республики спортивный объект возводится по поручению президента России Владимира Путина.

Здание состоит из 4 блоков, общая площадь – 25 242 кв м. В первом блоке располагается ледовая арена 30*61м, трибуны для зрителей на 1960 мест, VIP-трибуны, раздевалки хоккейных команд, медицинский блок, помещения для церемоний награждения, зона для переодевания посетителей катка, техпомещения. Малая ледовая арена 20*45м находится во втором блоке. Третий блок – входная группа (холл, гардеробы, сувенирные лавки). Здесь будут раздевалки для профессиональных хоккейных команд, тренажёрный зал, бросковая зона, кабинеты администрации, а также кафе, конференц-зал, фитнес-центр. Четвёртый блок – хостел на 56 мест.
строительство спортивные объекты

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