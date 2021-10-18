Усольчанин получил 4 года колонии за пьяную езду

Мужчину не раз ловили пьяным за рулём машины



В Усолье-Сибирском прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя, по которому суд вынес приговор. Он признан виновным по ст. 264.1 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



В 2020 году подсудимый привлечён к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Летом 2021 года мужчина неоднократно устанавливался сотрудниками ГИБДД с признаками опьянения.



Суд с учётом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима (по совокупности приговоров), с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 3 года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.

