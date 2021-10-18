В дацанах Бурятии пройдёт Лхабаб Дуйсэн хурал

Молебен знаменует нисхождение Будды из мира 33 небожителей



С 26 по 28 октября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный Лхабаб Дуйсэн хурал. Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя Учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там божествам.



- Это событие – нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.



В первый день праздника, 26 октября, с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы Иволгинского дацана прочитают отдельные сутры из свода сочинений Будды «Ганжур». С 17:00 пройдёт «Найдангын нянсан» – ритуал приглашения архатов в память о том, что именно они встречали Будду, когда он спустился из мира 33 небожителей.



Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на среду, 27 октября. С 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 ламы проведут «Найдан чого» – ритуал подношения восхваления шестнадцати архатам.



28 октября с 9:00 ламы будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



В связи с пандемией коронавируса рекомендуется оставаться в эти дни дома, сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

