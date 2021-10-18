Люди могут обратиться в центр с помощью соцсетей, также работает круглосуточная телефонная линия
Всё большей популярностью у населения пользуется возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через Информационный центр. Это подразделение создано председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.
- В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.
Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приёмную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.
Официальные страницы центра представлены и в других социальных сетях: «Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf, «Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.
В Информационном центре для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.
В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
- «Ребёнок в опасности»;
- «Телефон доверия»;
- «Остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «Справочная информация».
- Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию. Мы на связи 24/7! Обращайтесь - мы Вам поможем! – отметили здесь.
В Следственном комитете РФ для жителей доступна круглосуточная связь с Информационным центром
Общество, Фото:
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Люди могут обратиться в центр с помощью соцсетей, также работает круглосуточная телефонная линия
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